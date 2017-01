Continuar a ler

Já o V. Guimarães, equipa que venceu o referido encontro por 2-1, é multado em 4361 euros, por atraso no início do jogo e rebentamento de petardos, deflagramento de flash light e tochas.O mapa de castigo aponta ainda uma multa de 3443 euros ao Benfica, devido à entrada de materiais pirotécnicos e ainda ao deflagramento de potes de fumo, flash light e tochas, no encontro com o Tondela.