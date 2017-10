Pelo terceiro jogo consecutivo, Jardel não consta do boletim clínico oficial das águias, mas também segue fora da lista dos convocados de Rui Vitória.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, de facto, o central não está propriamente lesionado, mas já na semana sentiu um desconforto muscular e por isso o departamento médico – em consonância com a equipa técnica – têm optado por gerir com maiores cuidados a condição física do camisola 33. Recorde-se que, antes da deslocação da Taça de Portugal ao terreno do Olhanense, os encarnados adiantaram que Jardel estava em "gestão de esforço". Desde então, a situação mantém-se.

Autor: João Soares Ribeiro