O médio-ofensivo Diego Lopes, de 22 anos, vai jogar no Panaitolikos, da Grécia, por empréstimo do Benfica. O futebolista terá como companheiro Clésio, outro jogador que representou as águias.Diego, que estava no América Mineiro, foi contratado em 2015 pelo Benfica ao Rio Ave, numa operação que também envolveu Ederson.