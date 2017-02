Aufgrund strikter Kontrollen durch Benfica befinden sich derzeit noch viele Fans vor dem Stadion. Das Problem soll schnell behoben werden! https://t.co/eGECVOrQUD — Borussia Dortmund (@BVB) February 14, 2017

Die Verantwortung hierfür liegt einzig bei Benfica, wir bemühen uns, dass allen Fans schnell geholfen wird! #slbbvb https://t.co/c9IZFF6Qhe — Borussia Dortmund (@BVB) February 14, 2017

Alle Fans sind mittlerweile im Stadion. Mehr Infos, sobald wir uns ein genaues Bild der Situation machen konnten. #slbbvb 0-0 https://t.co/3A6Z52rQRG — Borussia Dortmund (@BVB) 14 de fevereiro de 2017

Meia hora após o início do encontro entre Benfica e Borussia Dortmund, relativo à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, dezenas, talvez centenas, de adeptos do clube alemão aguardavam ainda no exterior do Estádio da Luz pela revista que antecedia a sua entrada no recinto.A rede social 'twitter' foi utilizada por inúmeros destes adeptos para denunciar a situação e responsabilizarem o Benfica pelo ocorrido. "Ainda existem muitos fãs do lado de fora do estádio, devido aos controlos estritos do Benfica. O problema deve ser corrigido rapidamente!", sugeriu um dos adeptos, ao que outro acrescentou: "Os fãs do Borussia Dortmund não são autorizados a entrar no estádio!"A resposta do vice-campeão alemão foi clara, também através da sua conta no twitter: "A responsabilidade por isso é só do Benfica, estamos a esforçar-nos para que todos os fãs sejam ajudados rapidamente!"E as denúncias parece terem surtido o efeito desejado, pois, por volta dos 40 minutos, havia já quem elogiasse o comportamento dos assistentes de recinto desportivo destacados para o Estádio da Luz. "Mais informações sobre a atual situação de admissão: Os porteiros do Benfica estão a agir de forma mais intensa após a nossa informação!"Às 20h42, pouco antes do início do segundo tempo, uma publicação do Borussia Dortmund confirmava que, finalmente, todos os adeptos que viajaram da Alemanha se encontravam no interior do Estádio.

Autores: João Lopes e João G. Oliveira