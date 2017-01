"Eu acho que o Coates é um excelente jogador e será sempre bem recebido no Benfica. Não é preciso usar estratégias, pois gosto de ver o meu clube a ganhar dentro de campo, como tem acontecido, mas o Coates é bom jogador e, se não houver acordo com o Sporting, na minha perspetiva, será sempre uma boa opção. Tem 26 anos e está na idade certa para fazer bons jogos ao serviço do Benfica."