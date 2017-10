Diogo Gonçalves destaca a vitória alcançada frente ao Feirense (1-0) , e considera que os encarnados até podiam ater alcançado um triunfo por números mais dilatados. "Penso que tivemos 15 minutos muito fortes, fizemos um golo e até podíamos ter aumentado a vantagem, mas infelizmente isso não aconteceu. Depois o Feirense equilibrou e fechou-se bem. Foi um jogo controlado da nossa parte, pois o Feirense soube o que vinha fazer. No geral foi um bom jogo de futebol" afirmou o jovem, à BTV, onde ainda falou da sua adaptação: "As coisas está a correr bem, estão a ensinar-me e cada vez aprendo mais".O extremo ainda falou do jogo com o Manchester United que considerou "uma batalha". "É mais um jogo da Liga dos Campeões onde vamos tentar fazer o nosso jogo e tentar conquistar a vitória e os três pontos", concluiu.