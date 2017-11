As exibições de Diogo Gonçalves já começaram a despertar a atenção dos principais clubes europeus.De acordo com a imprensa italiana, a Lazio já intensificou nos últimos dias contactos pelo jovem. Aos 20 anos, o jogador está a começar a afirmar-se na equipa dos encarnados, somando já oito jogos sob o comando de Rui Vitória. O camisola 84, recorde-se, está vinculado ao Benfica até 2022. O jovem não é o único jogador das águias que está a ser cobiçado pelo emblema romano. A Lazio também está a seguir Cristante que, com a camisola da Atalanta, está a ser uma das surpresas da Serie A. Aliás, a Atalanta pretende pagar os quatro milhões da cláusula de opção.