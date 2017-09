Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Júlio César, Varela;



Defesas: A. Almeida, Luisão, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo;



Médios: Fejsa, Samaris, F. Augusto, Pizzi, Krovinovic, Diogo Gonçalves, Cervi, Zivkovic;



Os regressos de Diogo Gonçalves e de Fejsa são as duas grandes novidades na lista de convocados do Benfica para a receção ao P. Ferreira, no sábado, às 20h30, referente à 7.ª jornada da Liga NOS. No caso do extremo por opção e no que toca ao médio depois de recuperar de uma lesão.De resto, Rui Vitória chamou 20 elementos, deixando Salvio, Lisandro e Eliseu de fora. No primeiro caso devido a lesão e no que toca aos defesas por opção técnica.