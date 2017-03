A direção do Paços de Ferreira criticou na noite deste sábado as autoridades policiais, pelo sistema de segurança montado para o encontro com o Benfica, que permitiu que adeptos dos dois clubes se encontrassem no final da partida, situação que resultou em agressões a apoiantes do clube da casa."Lamentamos profundamente a forma como foi organizada a segurança relacionada com o jogo, cuja responsabilidade compete na integra às autoridades policiais, que permitiram que elementos afetos à claque do SL Benfica tenham tido uma conduta violenta sem a obrigatória prevenção ou repressão", acusou o Paços de Ferreira, em comunicado, não deixando de solidarizar-se com as pessoas agredidas."A direção do FC Paços de Ferreira vem manifestar toda a sua solidariedade para com os adeptos do clube que foram alvo de agressões no final do jogo", acrescenta o documento divulgado através das redes sociais.

Autor: João Lopes