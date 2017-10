A direção do Benfica vai estar em peso em Old Trafford para manifestar o respetivo apoio à equipa. Além de Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, estão ainda presentes os vice-presidentes José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso. O presidente da mesa da Assembleia Geral, Luís Nazaré, também quis marcar presença numa partida onde os encarnados jogam uma cartada que se pode vir a revelar decisiva em relação ao futuro europeu da equipa. Resta ainda assinalar as presenças dos responsáveis pela comunicação e pelo marketing, Luís Bernardo e Miguel Bento, respetivamente, que assistiram ao treino perto do antigo administrador, Rui Cunha.

Bilhetes ainda à venda

