Domingos Soares de Oliveira fez também uma perspetiva do que será o futuro no mercado de direitos de TV. O admnistrador da SAD encarnada revelou que o projeto desenhado pelo clube a 10 anos "tem uma série de alterações significativas em relação ao mercado".

"Estamos obcecados com o digital, mas sabemos que há outros atores como o Facebook e a Google que vão entrar no mercado e vão lutar pela transmissão de jogos. Agora pensamos em vender à NOS, Altice ou Vodafone. Mas qualquer dia pensamos na Amazon, no Facebook ou na Google. Estas são tendências disruptivas que vão influenciar o mercado", afirmou, à BTV, numa longa entrevista a assinalar os 14 anos do novo Estádio da Luz.

Autor: Sérgio Krithinas