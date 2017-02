Continuar a ler

De acordo com o diretor de comunicação dos portistas, "desde que o Benfica pediu a reunião, ganhou dois jogos com clara influência dos árbitros no resultado. Hoje isso aconteceu mais uma vez (frente ao Estoril). Se isto não é consequência do condicionamento que o Benfica está a fazer aos árbitros, digam-me o que é", disse ainda.Na segunda-feira, o Benfica reuniu-se com o CA da FPF e lamentou "a ausência de sanções no âmbito disciplinar" para situações que criem um "clima de coação e condicionamento" sobre os árbitros.O Benfica considerou, em comunicado divulgado após a reunião, "fundamental garantir que as entidades públicas competentes tenham conhecimento exaustivos dos factos", que levam a um "ambiente de coação e condicionamento que tem sido gerado sobre a arbitragem por parte de outros clubes".Os 'encarnados' consideraram ainda que os erros tiveram "influência no normal desenrolar das partidas, ora em prejuízo do Benfica, ora em benefício de quem fomentou e não repudiou este indesmentível ambiente de coação e condicionamento".