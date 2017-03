O FC Porto, pela voz do seu diretor de informação, falou em verdade desportiva "adulterada", aludindo ao facto de Pizzi 'escapar' ao castigo por quinto amarelo há 15 jornadas. O médio do Benfica está em risco de suspensão desde a 10.ª jornada, quando viu a quarta cartolina - foi admoestado contra o Rio Ave na 15.ª mas viu o segundo amarelo nesse mesmo encontro, sendo expulso e cumprindo castigo na partida seguinte, na Taça CTT -, e os dragões enumeram mesmo 11 lances em que o internacional português deveria ter sido punido."Pizzi viu amarelo na 3.ª, 4.ª 8.ª e 10.ª jornadas - na 10.ª foi contra o FC Porto no Dragão. Desde aí, viu o tal amarelo em que recorreu ao expediente para o limpar [n.d.r.: na tal partida com o Rio Ave, em que forçou o segundo amarelo] e não voltou a vê-lo. Será que Pizzi mudou radicalmente a sua forma de jogar ou será que Pizzi passou a beneficiar de um estatuto diferente dos outros, que faz com que não seja castigado com amarelos?", questionou Francisco J. Marques, no programa 'Universo Porto', no Porto Canal, rematando ao mesmo tempo que surgiam imagens dos lances em causa: "Em todas as faltas poderia ter visto amarelo."O dirigente portista finalizou com uma acusação de que Pizzi estará a ser "protegido": "Também nisto se adultera a verdade desportiva. Onze lances passíveis de amarelo ao longo destas jornadas. Isto levanta o problema das pessoas desconfiarem se o jogador está ou não a ser protegido..."