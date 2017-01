Continuar a ler

Perante os protestos do responsável do Sporting, representado nessa reunião pelo vogal Bruno Mascarenhas, o CA enviou o vídeo do lance para a UEFA, de forma a obter um parecer. Ora a resposta já chegou e vai ao encontro da posição do Conselho de Arbitragem em ambos os lances.



(Artigo atualizado) Perante os protestos do responsável do Sporting, representado nessa reunião pelo vogal Bruno Mascarenhas, o CApara a UEFA, de forma a obter um parecer. Ora a resposta já chegou e vai ao encontro da posição do Conselho de Arbitragem em ambos os lances.(Artigo atualizado)

A UEFA validou a posição do Conselho de Arbitragem (CA) sobre os dois penáltis reclamados pelo Sporting no dérbi com o Benfica, por possíveis mãos de futebolistas dos encarnados.Na, os responsáveis do CA tinham explicado que o lance de Pizzi não era penálti e que o lance de Nélson Semedo era "difícil e de dúvida", pelo que davam o benefício ao árbitro Jorge Sousa, que nada assinalou.

Autor: Vanda Cipriano