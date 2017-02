Continuar a ler

Questionado sobre uma conversa com Jesus, na qual o técnico lhe terá dito, à sua chegada, que não contava com ele, Djuricic... confirma. "É verdade... Recordo que tinha outras propostas. No entanto, o diretor desportivo do Benfica, o conceituado Rui Costa, foi à minha casa umas duas ou três vezes. Disse-me que seria um dos poucos '10' dos últimos anos, como tinha sido o Aimar. Disse que iriam fazer a equipa à minha volta. Tudo parecia um conto de fadas, mas assim que começámos a treinar percebi que era tudo diferente. O treinador não me via. Mas já passou...", finalizou.Recorde-se que Djuricic chegou à Luz em 2013/14, a troco de 8 milhões de euros, proveniente do Heerenveen, tendo deixado as águias neste mercado de inverno em definitivo, num acordo de transferência com a Sampdoria que envolveu o regresso de Pedro Pereira à Luz.