O Benfica tem estado atento às exibições de Dmytro Lytvyn, defesa-central ucraniano, de 20 anos, que representou o Fafe esta temporada.Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, as águias observaram o futebolista – formado no Metalist Kharkiv – em algumas partidas da 2ª Liga de 2016/17, e está em aberto a possibilidade de avançarem para a contratação.

Autor: Ricardo Vasconcelos