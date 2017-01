Alex Grimaldo e Ljubomir Fejsa são os únicos jogadores do Benfica aos cuidados da equipa médica encarnada, segundo o boletim clínico este sábado divulgado pela formação da Luz.O lateral esquerdo espanhol encontra-se de momento no estado de "pós cirurgia à parede abdominal", ao passo que o médio sérvio padece de uma contusão da coxa direita, sendo desta forma as duas únicas baixas de ordem clínica para o duelo de domingo, com o Tondela.

Autor: Fábio Lima