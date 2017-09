Continuar a ler

O guarda-redes brasileiro, esta temporada ainda sem jogar, não é o único problema para o técnico pacense, sem poder contar agora também com o defesa esquerdo Quiñones e o médio Pedrinho, ambos devido a lesão.



O guarda-redes Marco Ribeiro e o defesa esquerdo Filipe Ferreira continuam entregues ao departamento médico do Paços e voltam a não ser opção, à semelhança do que acontece com o lateral João Góis e o defesa central Marco Baixinho, na fase final de recuperação das respetivas lesões.



Por comparação ao jogo com o V. Setúbal (vitória por 1-0), na última jornada do campeonato, Vasco Seabra encurtou os convocados para 18 elementos, deixando cair o avançado Hêndrio, por opção técnica.



No histórico de confrontos, o favoritismo do Benfica é esmagador, com 18 vitórias em 19 jogos no estádio da Luz, a última das quais na época passada (3-0), contra apenas um triunfo dos pacenses, por 3-2, na época 2000/01.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Mário Felgueiras e João Pinho.



Defesas: Bruno Santos, Ricardo, Francisco Afonso, Rui Correia e Miguel Vieira.



Médios: André Leão, Vasco Rocha, André Leal, Mateus e Gian.



João Pinho, Gian e Mabil são as novidades nos convocados do Paços de Ferreira, divulgados esta sexta-feira, numa lista com várias ausências, para o jogo de sábado com o Benfica, referente à sétima jornada da Liga NOS (20H30).O médio Gian volta a ser opção após recuperar de problemas físicos, o avançado Mabil está de regresso aos eleitos depois de cumprir dois jogos de suspensão, enquanto o guarda-redes João Pinho faz a sua estreia esta época nos eleitos de Vasco Seabra para jogos do campeonato, em substituição de Rafael Defendi, dispensado devido a doença de familiar.

Autor: Lusa