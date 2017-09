Para Soares de Oliveira, os empresários têm sido determinantes na política de contratações do Benfica. "O papel dos empresários não pode ser menosprezado. Não tenho dúvidas de que se não fosse o trabalho deles não faríamos as magníficas vendas que temos feito. Quem nos ajuda a ganhar também tem direito", afirmou o administrador executivo da SAD do Benfica, numa entrevista à RTP3.Na mesma conversa, o dirigente abordou os 20 milhões de euros gastos em comissões no último ano: "É muito dinheiro mas acima das vendas líquidas fizemos 123 milhões e, por isso, é razoável pagar comissões. Há jogadores a custo zero que não o são, pois o empresário pede uma verba que pode dividir com o jogador."

Autor: Pedro Ponte