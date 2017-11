Questionado pelo 'IBTimes UK' sobre a disponibilidade do Benfica em negociar os jogadores do atual plantel, Domingos Soares de Oliveira deixou a garantia de que nenhum jogador fica na Luz contra a sua vontade e que todos os futebolistas dos encarnados têm "um determinado mercado". As declarações do CEO do Benfica foram prestadas à margem do Web Summit, mas apenas foram publicadas esta quarta-feira."Todos os jogadores do Benfica têm um determinado mercado. Mas claro que há certas diferenças: o mais velho que temos na equipa é o Júlio César, que tem 38 anos, e o mais novo é o Miles Svilar, que tem 18. Os jogadores com mais de 30 anos são mais complicados de transferir, ainda que tenhámos o exemplo do Jonas, o nosso melhor avançado, que foi contratado com quase 30 anos", começou por dizer, prosseguindo."Mas para um jogador com 25, 26 ou 27, ou mais jovem, nos 22, 23 e 24, há um enorme mercado. Não estou a falar de forma concreta no Grimaldo, mas de todos os jogadores nessas condições. Todos têm mercado. Não fechamos as portas a ninguém. Não queremos forçar ninguém a ficar cá. Apenas queremos que fiquem o máximo que consigam. E, enquanto cá estiverem, que estejam felizes. Mas assim que haja entendimento para uma transferência, normalmente a transferência dá-se. Ainda assim, os jogadores partem com uma relação com o clube", finalizou.

Autor: Fábio Lima