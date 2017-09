O diretor executivo da SAD, Domingos Soares de Oliveira, revelou-se satisfeito pelos objetivos financeiros alcançados e garante que a política de aposta na formação "é para continuar" pois o objetivo é assegurar o equilíbrio das contas."A estratégia foi definida e o clube é por natureza vendedor. Se tivermos em conta o investimento dos clubes ingleses conforme foi possível ver num relatório publicado em que alguns clubes investiram no espaço de 12 meses 800 milhões de euros", assinala o dirigente que se revela rendido à aposta feita na Luz: "Na estratégia há uma aposta no trabalho que é feito no Seixal. Temos de acreditar que os nossos jovens jogadores têm condições para ser o futuro do Benfica em termos de plantel principal. Isso não significa que não haja investimentos pois já o fizemos e voltaremos a fazê-lo quando entendermos que é necessário sem comprometer o equilíbrio das contas".Para reforçar o seu ponto de vista, o CEO da SAD encarnada não evita fazer uma comparação com o FC Porto que, recorde-se, está sob vigilância da UEFA por não ter cumprido as regras de fair play financeiro. "O futebol não é uma ciência exata, mas do ponto de vista de negócio não pode ser visto à semana. Nós definimos uma estratégia! No dia em que o Benfica entender que deve ir ao mercado nós não estamos intervencionados pela UEFA nem nunca estivemos. Aliás, nunca tivemos que prestar esclarecimentos à UEFA e temos um património invejável. No dia em que quisermos fazer um investimento considerável temos todas as condições sem estar dependentes de terceiros", acrescentou o responsável que ainda garantiu que até ao momento não foi equacionada a possibilidade de reforçar o plantel no mercado de inverno.

Autor: João Soares Ribeiro