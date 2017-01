Continuar a ler

Recorde-se que o avançado mexicano iria render uma verba a rondar os 50 milhões de euros, tendo à sua espera um contrato que lhe permitiria encaixar 8 milhões de euros (!) livres de impostos, por época, num total de quatro épocas. Ora, as negociações com Diego Costa e Cavani acabaram por não avançar e, aconselhado por Jorge Mendes, o dono do Tianjin Quanjian voltou-se para outros nomes, entre os quais Jiménez. "O Mendes veio a minha casa há uns dias e também tinha algumas ideias relativamente ao Diego Costa, mas entretanto estávamos perto de contratar dois jogadores. Os contratos estavam prontos, o preço era bom... Eram eles Falcão e Raúl Jiménez. Os contratos estavam prontos, os jogadores preparados para assinar e, depois, surgiram as notícias em relação ao limite salarial e restrições quanto a jogadores estrangeiros. Isso mudou tudo para nós", revelou.Recorde-se que o avançado mexicano iria render uma verba a rondar os 50 milhões de euros, tendo à sua espera um contrato que lhe permitiria encaixar 8 milhões de euros (!) livres de impostos, por época, num total de quatro épocas.

Shu Yuhui, dono dos chineses do Tianjin Quanjian, confirmou esta terça-feira, em declarações Tianjin TV, a notícia revelada por, na qual dávamos conta da existência de um acordo para levar Raúl Jiménez para aquele país asiático . Contudo, segundo o bilionário asiático, tudo acabou por cair por terra a partir do momento em que entrou em vigor uma nova regra, que limitava o número de estrangeiros por equipa "Se a regra fosse 4+1 como era no passado, teríamos feito um grande investimento este ano, mas agora foi mudada para três. Esta situação alterou o nosso plano de contratações. Em relação aos rumores que circularam sobre o Diego Costa, é verdade que gostamos dele, e que também fizemos uma proposta pelo Cavani e estávamos em negociações avançadas", começou por confidenciar o dono do clube chinês, citado pela Sky Sports.

Autor: Fábio Lima