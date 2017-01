Outro processo que deve conhecer avanços significativos é a transferência de Lindelöf para o Manchester United. O central, de 22 anos, continua a treinar-se às ordens de Rui Vitória até estarem concluídas as negociações mas, curiosamente, já não defrontou o P. Ferreira para a Taça CTT, uma decisão que o treinador explicou como "uma opção técnica". Certo é que com a saída de Bailly para a CAN, os únicos centrais às ordens de José Mourinho são Rojo, Blind e Phil Jones.

Autores: João Soares Ribeiro e Valter Marques