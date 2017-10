Douglas está completamente recuperado de uma entorse no tornozelo direito e tem entrada garantida no onze frente ao Manchester United. Com André Almeida de fora – cumpre o segundo (e último) jogo do castigo imposto pela UEFA –, o brasileiro emprestado pelo Barcelona surge como única alternativa para o lado direito da defesa. Recorde-se que o camisola 8 dos encarnados falhou o desafio com o Aves devido a esse problema físico que o afetou, e, diante do Feirense, Rui Vitória optou por resguardá-lo, apesar de já se encontrar fora do boletim clínico.