Lista de 21 convocados:



Guarda-redes: Svilar, Júlio César e Bruno Varela;



Defesas: Grimaldo, Luisão, Douglas, Jardel, André Almeida e Rúben Dias;



Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Krovinovic e Cervi;



Avançados: Raúl, Jonas, Gabriel, Seferovic e Rafa.

Douglas faz parte da lista de 21 convocados do Benfica para a deslocação ao terreno do Marítimo, no domingo, às 21h30. O lateral-direito estreia-se entre os eleitos de Rui Vitória, depois de ter sido contratado nos últimos dias de mercado.Também Mile Svilar foi chamado num lote de três guarda-redes.