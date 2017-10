Continuar a ler

Lista de convocados



Guarda-redes: Júlio César e Svilar.



Defesas: André Almeida, Luisão, Lisandro, Rúben Dias, Grimaldo e Eliseu.



Médios: Filipe Augusto, Fejsa, Pizzi, Krovinovic, Salvio, Cervi, Zivkovic e Diogo Gonçalves.



Avançados: Jonas, Jiménez, Gabriel Barbosa e Seferovic. Guarda-redes: Júlio César e Svilar.Defesas: André Almeida, Luisão, Lisandro, Rúben Dias, Grimaldo e Eliseu.Médios: Filipe Augusto, Fejsa, Pizzi, Krovinovic, Salvio, Cervi, Zivkovic e Diogo Gonçalves.Avançados: Jonas, Jiménez, Gabriel Barbosa e Seferovic.

Depois de ter sido titular na Liga dos Campeões, frente ao Manchester United, o brasileiro Douglas acabou por ficar de fora da lista de convocados de Rui Vitória para o encontro com o Aves, agendado para este domingo.A saída do lateral direito que chegou no último defeso do Barcelona é compensada pelo regresso de André Almeida às opções, após o jogador português ter cumprido castigo na Champions. Krovinovic, que não está inscrito na UEFA - falhou, por isso, o duelo com o United -, também integra o lote de 20 jogadores que seguem rumo ao Minho.