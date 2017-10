Ainda não foi ontem que Douglas fez parte da ficha de jogo oficial do Benfica. O lateral-direito brasileiro cedido pelo Barcelona, que se estreou na convocatória esta jornada, foi um dos três jogadores preteridos pelo técnico Rui Vitória dos 18 eleitos, a par de outro reforço, Gabriel Barbosa, e de Bruno Varela.

O anterior guarda-redes titular, entretanto substituído por Júlio César na baliza depois do fatídico jogo com o Boavista (1-2), foi desta vez rendido no banco por Mile Svilar. O jovem guarda-redes belga, de 18 anos, contratado ao Anderlecht, bate assim às portas do onze pela primeira vez.