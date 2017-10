O lateral direito Douglas é a única baixa do Benfica por questões físicas para o duelo de domingo com o Aves , segundo revelou este sábado o clube da Luz no seu site oficial. De acordo com o boletim clínico emitido, o lateral cedido pelo Barcelona está a contas com uma entorse no tornozelo direito, lesão que o impede de dar o seu contributo à equipa de Rui Vitória.

Autor: Fábio Lima