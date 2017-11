Douglas ficou de fora do último jogo com o V. Setúbal e, por isso, fica já sem efeito a cláusula que previa que – se este participasse em metade dos 23 jogos do Benfica desde que chegou, em setembro, até ao fim de 2017 – o clube da Luz estaria obrigado a manter o jogador no plantel. Com apenas quatro jogos disputados, o máximo que o lateral ainda poderá efetuar (caso atue em todos até ao fim do ano) são 11 partidas. Ou seja, menos de metade dos 23, o que abre a hipótese de tanto o Benfica devolver o brasileiro ao Barcelona, como o próprio emblema catalão decidir que Douglas possa ser resgatado e depois emprestado a novo clube até final da época.Douglas foi o eleito para colmatar a saída de Nélson Semedo, mas a titularidade tem recaído em André Almeida, razão pela qual o brasileiro tem tido escassas hipóteses de jogar.