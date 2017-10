Continuar a ler

D – Eu morava numa cidade pequena, com mil habitantes [n.d.r.: Prata de Goiás]. A minha mulher até brinca com isso e diz que são 900 pessoas e 100 cachorros. Mas as pessoas do Goiás diziam ao meu pai para me levar lá para eu jogar, porque viam potencial em mim, e o meu pai deixou o interior e foi comigo para Goiânia. Tinha feito um teste e as pessoas não me queriam deixar sair. O meu pai não tinha condições e tinha de ir embora e, para isso não acontecer, ofereceram-lhe trabalho no clube. Sempre trabalhou em serviços gerais e lá ficou. Levámos a família e ficámos por lá.D – Sim, sem dúvida. É um clube que amo de verdade e pelo qual tenho muito respeito. Quando estou de férias vou lá ver os meus amigos e continuo a levar o clube no coração.