Cedido ao Benfica pelo Barcelona, Douglas terá os dias contados de águia ao peito. Tal como Record adiantou oportunamente, os catalães deverão repescar o lateral-direito, uma vez que o jogador não completará metade dos jogos da equipa até final do ano.Ontem, o portal ‘UOL’ já apontou a Serie A italiana como provável destino do jogador para a segunda metade da época. De saída está também Gabriel Barbosa, que ontem viu o técnico do Corinthians, Fábio Carrille, abrir-lhe a porta. "Gosto desses desafios [recuperar Gabriel]! E ele tem ambição pelo golo", rematou.