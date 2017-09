A receção ao Sp. Braga relativa à Taça CTT também deve possibilitar a estreia de Douglas que, nos últimos dias, tem realizado um plano de trabalho específico para recuperar os índices físicos que perdeu durante a pré-temporada que realizou ao serviço do Barcelona.

O lateral, de 27 anos, já começa a sentir os resultados, mas agora precisa de ritmo, e isso só a jogar pode ganhar. Até à data, o brasileiro soma apenas 25 minutos de competição disputados num particular com o Eibar quando ainda estava inserido no plantel do clube catalão.

Nos primeiros jogos da época, André Almeida conseguiu cimentar a titularidade no lado direito da defesa mas, teoricamente, Douglas poderá dar mais profundidade ao ataque nos movimentos ofensivos. Certo é que o reforço se sente pronto a mostrar aos adeptos que pode ser uma mais-valia.

Autores: Vanda Cipriano e Pedro Ponte