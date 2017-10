R - A imprensa espanhola nem sempre foi simpática consigo e alguns jornais chegaram a escrever que o Douglas só tinha sido transferido do São Paulo para o Barcelona devido à interferência do pai do Neymar. Como viu essas palavras?

D – Para ser sincero, não acompanho muito isso porque tento focar-me no meu trabalho. A partir do momento em que começamos a dar importância a essas coisas, a cabeça deixa de funcionar da mesma forma. Querendo ou não, ficamos a saber dessas coisas através das pessoas que trabalham connosco, mas são coisas do futebol. A partir do momento em que trabalhamos no mundo do futebol ficamos expostos a isso. Não há outra coisa a fazer a não ser entrar em campo e trabalhar para dar a volta por cima. *

Autor: Pedro Ponte