O FC Porto, líder da Liga Placard, recebe sábado no Dragão Caixa a formação do Benfica, 2º classificado, às 15 horas, num duelo a contar para a 2ª jornada da segunda fase da prova, que será já o quinto da temporada entre duas formações que se conhecem cada vez melhor.

Os dragões, campeões nacionais, começaram melhor, vencendo a Supertaça, mas as águias estão numa série de três triunfos seguidos frente ao rival – dois para o campeonato, em casa e fora, e um em campo neutro, na final da Taça Hugo Santos.

Miguel Queiroz, poste dos dragões, espera uma partida complicada, mas lembra que não há grandes segredos entre as formações. "Vamos defrontar um adversário complicado, mas vamos dar tudo para ganhar. São duas equipas que se conhecem muito bem. Já nos defrontámos quatro vezes esta época. O nosso objetivo passa por defender bem e sair forte para o ataque. Espero que consigamos pôr em campo o nosso jogo", confessou, desejando que este duelo sirva para dar a volta ao momento menos bom dos dragões, que perderam as últimas duas partidas.

Derek Raivio, base norte-americano do Benfica, também mostrou estar totalmente a par das principais qualidades dos dragões. "O FC Porto é uma equipa muito organizada, é muito forte no jogo interior, aproveita bem o seu poste e troca bem a bola. Vai ser um jogo físico e muito intenso. Temos de encarar esta viagem como uma viagem de negócios e tentar somar vitórias", garantiu, lembrando que o Benfica se desloca ao pavilhão do V. Guimarães no dia seguinte.

Bilhetes à venda

O FC Porto anunciou entretanto ter colocado à venda bilhetes para o encontro, apenas para sócios dos azuis e brancos. O Benfica não pediu bilhetes para a partida.