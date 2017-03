É um FC Porto ‘ferido’ o que recebe este sábado, às 15 horas, no Dragão Caixa, o Benfica, no jogo referente à 2ª jornada do Grupo A, na segunda fase da Liga Placard. Duas derrotas nas duas últimas partidas, respetivamente frente ao Illiabum, que afastou o campeão nacional da Taça de Portugal, e Oliveirense vão influenciar certamente a motivação portista neste duelo com o seu principal rival.

O Benfica sabe que assim será, como referiu na BTV o treinador-adjunto, Nuno Ferreira. "Vai ser um jogo difícil. Vamos jogar em casa do FC Porto, que ocupa o 1º lugar, mas que vem de duas derrotas consecutivas. Obviamente vai querer inverter esta situação menos positiva, mas temos um objetivo nesta segunda fase, que é tentar chegar ao primeiro lugar", disse o técnico das águias.

Continuar a ler

Do lado da formação de Moncho López, existe a convicção de que o FC Porto vai manter-se como comandante desta 2ª fase. "Quando estamos em primeiro lugar, queremos jogar como líderes e isso é uma grande responsabilidade para nós. Apesar de estarmos na frente da classificação e jogarmos em casa, são encontros em que não há favoritos, mas acredito que vamos ganhar", referiu o internacional portista Miguel Queiroz no Porto Canal. Refira-se que este jogo entre os dois rivais é o primeiro que ambos realizam este fim de semana, uma vez que a Liga Placard compreende uma jornada dupla, com o Benfica a viajar domingo até Guimarães e o FC Porto a receber o seu ‘carrasco’ da Taça de Portugal, Illiabum, também no domingo. Triunfos fora de casa Entretanto, a 2ª jornada iniciou-se já esta sexta-feira, com V. Guimarães e Oliveirense a vencerem, fora de casa, respetivamente, Galitos (80-71) e Illiabum (74-69). Já no Grupo B, a Ovarense recebeu e bateu o Maia Basket [sem Nuno Marçal], por 68-61.

Autor: Vítor Ventura