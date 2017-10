14 Anos. Parabéns.

Um Estádio que continua a trazer boas recordações…

17 Jogos

6 Vitórias

6 Empates

5 derrotas pic.twitter.com/4ZYtvr75lR — FC Porto (@FCPorto) 25 de outubro de 2017

O FC Porto não deixou passar em claro o 14.º aniversário do Estádio da Luz, publicando nas redes sociais uma mensagem em jeito de farpa ao Benfica."14 Anos. Parabéns. Um Estádio que continua a trazer boas recordações…", escreveram os dragões, lembrando de seguida o seu registo no reduto dos encarnados: 17 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.A imagem escolhida para ilustrar a publicação foi do triunfo de 2011 por 2-1, que fechou as contas do título para os azuis e brancos. Na altura, o sistema de rega foi ativado e a luz do estádio apagada, o que não impediu a festa da turma de André Villas-Boas no relvado.

Autor: Luís Miroto Simões