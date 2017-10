O Campeonato Nacional da 1ª Divisão está de volta e apresenta-se com maiores expectativas em relação às edições anteriores. Se por um lado o FC Porto vai defender o título conquistado na época passada, onde quebrou a hegemonia que Benfica vinha a registar após duas vitórias consecutivas, tentando aproximar-se mais do número de campeonatos ganhos pelo seu rival (23), a equipa da Luz, por outro, quer voltar a sorrir no final do campeonato, depois de uma temporada de 2016/17 em que não conseguiu qualquer conquista nacional, situação que não se verificava desde 2008/2009.

Veja todos os planteis

No entanto, embora se apresentem como os dois principais favoritos, FC Porto e Benfica têm esta época dois assumidos rivais na luta pelo título: Oliveirense e Sporting, fruto dos excelentes plantéis que Tó Neves e Paulo Freitas, respetivamente, têm ao seu dispor.

Continuar a ler

Em equipa que ganha não se mexe. É um conceito há muito defendido por muitos clubes e em todas as modalidades. Por isso, o FC Porto apresenta-se na presente edição apenas com uma cara nova, o ex-barcelista e internacional português, Álvaro Morais (‘Alvarinho’), que rendeu Vítor Hugo, agora no Sporting. Vencedor da Supertaça, Campeonato e Taça de Portugal, o campeão continua ambicioso e a sonhar alto, conforme adiantou o técnico Guillem Cabestany. "Este grupo ainda não terminou nada, até porque tem jogadores com margem de progressão. Temos máximo otimismo e ambição, vontade de dar mais, continuar no topo das lutas e ganhar títulos", considerou o treinador espanhol dos dragões.

E, na verdade, o FC Porto até já começou a ganhar esta época, com a conquista da Supertaça, depois de vencer, no Entroncamento, o Sp. Tomar, por 7-3.

Já o Benfica fez apenas duas substituições em relação ao grupo de trabalho da época anterior. Regressou o guarda-redes da Seleção Nacional, Pedro Henriques (ex-Reus), e contratou o jovem internacional português Vieirinha (ex-OC Barcelos). Os acontecimentos no final da época transata, nomeadamente no último jogo do campeonato, onde a águia empatou em Alverca com o Sporting, numa partida envolvida em grande polémica e que ditou a perda do campeonato para o FC Porto – os encarnados acabaram por não comparecer nas meias-finais da Taça de Portugal –, parecem estar ‘esquecidos’ por parte dos responsáveis benfiquistas. Mas o treinador Pedro Nunes deixa um aviso. "Estamos revoltados, mas não traumatizados. Para nós a última época é assunto arrumado", sublinhou. E a nova temporada não podia ter começado melhor também para os encarnados, com a conquista da Elite Cup, em Coimbra, após vitória concludente sobre o eterno rival Sporting (4-1).

Dois à espreita

Oliveirense e Sporting são dois assumidos candidatos ao título. A equipa de Oliveira de Azeméis já provou o seu valor, ao conquistar, em Viareggio (Itália) a Taça Continental, após vencer na final o campeão europeu em título, o Reus, por 7-4, ‘vingando-se’, assim, da derrota que a formação espanhol impôs na final da Liga Europeia.

Para esta edição do campeonato, Tó Neves apenas procedeu a uma alteração, trocando Bruno Fernandes, que rumou ao Infante de Sagres, pelo internacional espanhol e campeão do Mundo, Jordi Burgaya, mantendo assim a espinha dorsal da equipa com que foi terceiro na época passada. "Pensamos sempre ganhar todas as competições, mas temos de lutar em todos os jogos e melhorar as coisas que fizemos menos bem, pois o clube fez um grande esforço para estarmos entre os melhores", disse-nos o guarda-redes Xavier Puigbi, colega na seleção espanhola de Jordi Burgaya.

Leões de cara lavada

Já o Sporting realizou uma pequena revolução, a começar pelo seu novo local de trabalho, o Pavilhão João Rocha. Liderada por Paulo Freitas, o técnico que chegou a Alvalade a meio da época passada, depois de conquistar com o OC Barcelos a Taça CERS, a equipa leonina manteve os experientes André Girão, Caio, João Pinto e Pedro Gil, e reforçou-se com quatro jogadores de nível internacional: Vítor Hugo, campeão nacional no FC Porto, Henrique Magalhães e Toni Perez, que vieram do Liceo da Corunha, e o campeão da Liga Europeia, Matias Platero (Reus).

Uma equipa ambiciosa, a de Alvalade, que se prepara para atacar o campeonato. "É altura de o Sporting ser campeão", disse o ex-portista Vítor Hugo, agora a defender as cores verde e branca e a camisola às riscas.

Grândola HC põe Alentejo no mapa

O Alentejo volta ao mapa do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, depois do HC Estremoz em 1976/77. Trata-se do Grândola HC, formação que é liderada pelo treinador Quim Zé, antigo técnico do Sporting e pai do internacional do FC Porto, Gonçalo Alves. Refira-se que a equipa alentejana vai à luta com os mesmos jogadores com que terminou o campeonato da 2.ª Divisão. Entretanto, das restantes equipas, destaque para OC Barcelos, Valongo, Juventude de Viana e Paço de Arcos, os quais devido ao histórico na modalidade e também pela qualidade dos respetivos planteis, vão certamente intrometer-se na discussão do título nacional.