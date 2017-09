Continuar a ler

Além de Erdem Sen, de baixa por lesão continuam Coronas, Luís Martins e Ghazaryan.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Charles e Amir;



Defesas: Bebeto, Cristiano Gomes, Pablo Santos, Dráusio, Diney e Fábio China;



Médios: Éber Bessa, Jean Cléber, Fábio Pacheco e Gamboa;



Dráusio, Ibson e Lundberg são as novidades que Daniel Ramos introduziu na convocatória do Marítimo, tendo em vista o jogo de domingo com o Benfica, nos Barreiros (21H30). O central pode fazer mesmo a sua estreia em jogos da Liga, depois de uma primeira aparição na Taça CTT, face ao castigo do moçambicano Zainadine.Já Ibson e Lundberg estão de volta às opções, tendo saído o referido Zainadine e o médio Filipe Oliveira, que foi representar a equipa B.

Autor: Gonçalo Vasconcelos