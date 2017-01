Júlio César e Salvio são as principais novidades da lista de convocados do Benfica para o encontro em Guimarães. Os dois futebolistas estavam fora das contas de Rui Vitória há cerca de um mês e integram uma lista com 21 nomes para a deslocação ao Minho.

A última vez que Júlio César tinha estado na lista final tinha sido na partida da Liga dos Campeões diante do Nápoles, a 6 de dezembro. Ainda foi convocado para a partida seguinte, diante do Sporting, mas não esteve no banco. Nesse jogo, Salvio lesionou-se num ombro e, desde então, tinha estado fora dos planos de Rui Vitória.





Raúl Jiménez continua de fora, apesar de já não constar no boletim clínico entretanto divulgado.



Eis os 21 convocados para Guimarães:



Guarda-redes: Ederson e Júlio César;

Defesas: Lisandro, Luisão, Lindelöf, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo;

Autor: Sérgio Krithinas