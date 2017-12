Contratado no início da temporada ao Arsenal, Chris Willock poderá estar de regresso ao futebol inglês. Segundo revela o 'Mirror', Newcastle e Bournemouth estarão interessados em assegurar um empréstimo do jovem extremo, de 19 anos, até final da temporada, um cenário que aparentemente agradará ao emblema da Luz.De acordo com o mesmo jornal, o Benfica estará interessado em deixar o jovem sair por empréstimo, pois entende que a sua saída para obter mais minutos de jogo irá acelerar o seu processo de evolução.Refira-se que, para lá do Newcastle e Bournemouth, também Leeds e Millwall estão atentos ao jovem jogador das águias, que até ao momento apenas atuou ao serviço da equipa B, na qual disputou onze encontros.

Autor: Fábio Lima