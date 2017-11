Alexandre Morgado e Carlos Carvalho, dois dos visados que, alegadamente, integram a estrutura denunciada pelo Benfica, quando confrontados pelo nosso jornal com as acusações que lhe foram dirigidas, dizem estar tranquilos e não descartam avançar com uma queixa nos tribunais."Tal não passa de calúnias e quem acusa vai ter de o provar", sustentou Alexandre Morgado, enquanto Carlos Carvalho sublinha não ter visto o programa, mas que aguarda "uma decisão dos advogados".