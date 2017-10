Rui Vitória havia afirmado na véspera do encontro com o Aves que Seferovic voltaria em breve aos golos e que estes iriam surgir ‘de rajada’. Ora, no reduto da formação nortenha, o avançado suíço colocou mesmo um ponto final na seca – não marcava desde 12 de setembro, frente ao CSKA Moscovo, e, na Liga, o último tiro certeiro remontava ao jogo com o Belenenses, a 19 de agosto –, mas a verdade é que teve a companhia de Jonas nos festejos, reeditando, dessa forma, uma parceria que deu frutos nos primeiros encontros da temporada.

Brasileiro em alta

No total, os dois futebolistas marcaram em simultâneo em quatro partidas, rendendo 11 golos quando atuam em conjunto. A verdade é que Jonas tem estado alguns furos acima do companheiro de equipa e o bis de ontem – o 22º desde que chegou à Luz (mais dois hat tricks) – também lhe permitiu dar mais alguns passos rumo à conquista da Bota de Ouro Record. O camisola 10, que marca há sete jornadas consecutivas – e em nove só não marcou na 2ª, em Chaves –, chegou aos 11 golos, isolando-se ainda mais na liderança da lista dos melhores marcadores do campeonato. Com estes dois golos de penálti na Vila das Aves, o internacional brasileiro alcançou os 76 na Liga e os 97 em todas as competições, colocando-se a apenas três dos 100 e do top 20 dos goleadores encarnados.

Autor: Pedro Ponte