O avançado brasileiro Jonas tem tudo acertado com o Benfica para a renovação do contrato que une as duas partes - até 2019 -, um cenário que Rui Vitória não quer comentar, ainda que assegure que Luís Filipe Vieira "sabe o que tem de fazer" pelo clube, "melhor do que ninguém"."Isso não me compete a mim, nem responder, nem pronunciar. O nosso presidente sabe o que tem de fazer para os destinos do clube melhor do que ninguém. Se quero continuar a trabalhar com ele? Os meus jogadores são com quem eu quero trabalhar e fico contente quando eles estão cá e estão estáveis", frisou, à SportTV, pouco depois do triunfo por 2-1 do Benfica sobre o Estoril , em partida da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal

Autor: Fábio Lima