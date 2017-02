Continuar a ler

Tuchel, 43 anos, sucedeu a Jürgen Klopp para a temporada 2015/16, tendo levado a equipa ao segundo lugar da Bundesliga e diretamente à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde defrontou o Sporting, triunfando por 1-0 em casa e 2-1 em Alvalade. "Algures em maio vamos ter uma reunião para fazer a avaliação ao desempenho da equipa nesta temporada. O treinador tem contrato com o nosso clube por mais um ano, é por isso que não entendo esta especulação toda."O Borussia Dortmund ocupa atualmente o 4.º lugar da Budesliga, a 15 pontos do líder da classificação, o campeão em título Bayern Munique, depois da derrota por 2-1 sofrida no sábado, no reduto do modesto Darmstadt , último classificado. Nas últimas cinco jornadas, o adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões só somou duas vitórias, registando dois empates e uma derrota.Tuchel, 43 anos, sucedeu a Jürgen Klopp para a temporada 2015/16, tendo levado a equipa ao segundo lugar da Bundesliga e diretamente à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde defrontou o Sporting, triunfando por 1-0 em casa e 2-1 em Alvalade. E Watzke não fez as declarações a um meio de comunciação social alemão, acendendo a falar quando foi contactado pela estação de televisão britânica Sky. "É um facto que não fomos contactados por quem quer que seja do Arsenal. Estamos a tratar aqui de matéria puramente ficcional", começou por dizer o gestor do Borussia Dortmund, antes de esclarecer:

O Borussia Dortmund vem ao Estádio da Luz defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões (terça-feira, 19h45) numa conjuntura de inconsistência de resultados desportivos e de crise interna devido à especulação que coloca o treinador da equipa, Thomas Tuchel, como sucessor de Arsène Wenger no Arsenal.O que poderia ser apenas uma onda de rumores ganhou consistência e assumiu proporções suficientemente grandes para que o presidente executivo do clube alemão, Hans-Joachim Watzke, se sentisse na obrigação de fazer um esclarecimento, no qual classificou as notícias "matéria puramente ficcional", dizendo mesmo que não recebeu qualquer telefonema do Arsenal.

Autor: António Espanhol