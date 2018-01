Gernot Rohr voltou esta terça-feira a deixar uma espécie de alerta a Tyronne Ebuehi, lateral direito já garantido pelo Benfica (ainda está por definir a data da sua chegada à Luz). Tal como na semana passada , quando falava da atualidade da seleção, o selecionador nigeriano deixou claro que o defesa tem de jogar até maio, de forma a estar no Mundial'2018."Temos bons defesas. Por exemplo o Ebuehi que está a caminho do Benfica. Mas já lhe disse que ele é bom, mas tem de jogar. Se não jogar... não há qualquer chance para ele!", atirou o técnico, em entrevista à 'News Agency of Nigeria'.

Autor: Fábio Lima