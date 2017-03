Ederson integra a lista de convocados da seleção brasileira para os encontros com Uruguai e Paraguai. A lista do técnico Tite foi divulgada esta sexta-feira e o guarda-redes do Benfica foi uma das novidades, conforme Record já tinha adiantado Recorde-se que o guarda-redes do Benfica foi observado por Cláudio Taffarel e Sylvinho, adjuntos do selecionador brasileiro, durante o Benfica-Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões, partida em que Ederson defendeu um penálti de Aubameyang, facto que valeu ao guardião notas "muito positivas", tal como os dois técnicos revelaram a Record Aos 23 anos, o guardião das águias tem nova oportunidade de se estrear na canarinha, após se ter lesionado quando foi chamado por Dunga para a Copa América, em 2016. Na altura, o jovem guarda-redes ficou de fora também dos Jogos Olímpicos. A jornada dupla de qualificação para o Mundial'2018 engloba partidas contra Uruguai e Paraguai, nos dias 23 e 28 e março.Alisson, Weverton e EdersonGil, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Daniel Alves, Fagner, Marcelo e Filipe LuísCasemiro, Giuliano, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, Diego, Coutinho e WillianNeymar, Diego Souza, Douglas Costa e Firmino

Autores: Sofia Lobato e João G. Oliveira