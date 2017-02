Continuar a ler

Mas perguntará o leitor: que guarda-redes tem, então, o melhor registo? Falamos de Jan Oblak, esloveno que cumpriu apenas uma temporada ao mais alto nível na Luz, tendo rumado, depois, ao Atlético de Madrid. Ora, em 2013/14, o guardião participou em oito encontros do campeonato no Estádio da Luz, tendo o Benfica vencido esses mesmos oito compromissos. A percentagem é clara, de 100%, mas temos de ter em conta que, por não ter começado a temporada como titular, Oblak realizou menos jogos do que a 'concorrência'.



Tendo em conta, por exemplo, o sucesso que Júlio César conheceu no Benfica nas duas primeiras temporadas (esta é a terceira), não deixa de espantar, por isso, que Ederson tenha alcançado estes números. Quanto ao antigo titular da seleção do Brasil, a taxa de vitórias em jogos caseiros da Liga

é de 85,2%, fruto de 23 partidas ganhas em 27 disputadas. Mas, ao contrário dos outros dois guardiões já mencionados, Júlio César esteve presente em duas derrotas caseiras dos encarnados: frente a Sporting (0-3) e FC Porto (1-2). O Benfica viria, ainda assim, a sagrar-se campeão nacional em 2015/16.



Aqui ficam, então, as percentagens de triunfos em jogos no Estádio da Luz dos guarda-redes titulares deste milénio (apenas jogos na Liga):



Oblak - 100% (8 jogos, 8 vitórias)

Ederson - 92,9% (14 jogos, 13 vitórias)

Júlio César - 85,2% (27 jogos, 23 vitórias)

Artur - 83,3% (42 jogos, 35 vitórias)

Roberto - 83,3% (12 jogos, 10 vitórias)

Enke - 71,8% (39 jogos, 28 vitórias)

Quim - 71,2% (66 jogos, 47 vitórias)

Moretto - 66,7% (9 jogos, 6 vitórias)

Autor: Pedro Ponte