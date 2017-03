Continuar a ler

"Pelo trabalho que tenho feito aqui, no Benfica, entendo que tenho boa visisvibildade no Brasil, Portugal, na Europa, fruto do bom rendimento que estou a ter. Aprendo muito com eles no dia-a-dia. Nao só dentro de campo, como fora. São dois guarda-redes muito experientes. Espero continuar a evoluir muito", frisou o brasileiro, aludindo à companhia de Júlio César e Paulo Lopes nos encarnados.De regresso à canarinha, o guardião de 22 anos espera "ser bem recebido como da outra vez" e assegura que, apesar desta ascensão meteórica, continua com os pés bem assentes na terra. "Penso que não está a ser rápido demais. Não me está a subir à cabeça. Continuo tranquilo e quero viver os momentos", garantiu.