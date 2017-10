Sempre atento ao Benfica e aos seus ex-companheiros de equipa, Ederson deixou este sábado uma mensagem de força a Bruno Varela, isto em resposta a uma publicação do guardião português na rede social Instagram."Cabeça erguida, foco no trabalho. Desistir jamais, meu cota", escreveu o brasileiro, que no início da presente temporada trocou o Benfica pelo Manchester City, a troco de 40 milhões de euros.Refira-se que Varela foi contratado pelas águias no arranque da temporada precisamente para fazer face à saída do brasileiro rumo a Inglaterra, mas depois de ter começado a época a titular acabou por ser relegado por Rui Vitória para a condição de suplente (e depois para terceiro na hierarquia).

Autor: Fábio Lima