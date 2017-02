Estes foram os momentos de glória de Ederson contra o Dortmund

Ederson foi uma das figuras do triunfo Benfica sobre o Borussia Dortmund, por 1-0, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O guarda-redes encarnado assinou várias defesas de grande nível e segurou a vitória. No entanto, deixou claro que não vai acomodar-se à sombra da bananeira."Se este é o meu melhor momento? Não, ainda tem muito chão pela frente. Não me posso acomodar, trabalhar diariamente procurando o melhor para alcançar o mais alto nível", começou por dizer o guardião à RTP, abordando depois em particular a fantástica intervenção aos 84': "Foi um canto que a defesa tirou. Um jogador do Borussia ganhou a primeira bola e atirou, o Raul desviou e estava atento para ajudar a minha equipa."Quanto ao penálti defendido, o segundo esta época na Champions, mostrou-se pragmático. "O segredo não é nenhum. É estar concentrado, estudar o batedor e ser frio na hora do remate", concluiu.